The top ten, the Huskers, the Boilermakers and the bottom-ranked team.



TOTAL OFFENSE

1. Mississippi - 670.8 ypg

2. Miami (FL) - 605.0

3. Central Florida - 570.7

4. Tennessee - 565.8

5. Ohio State - 552.0

6. Boise State - 543.0

7. Penn State - 537.7

8. Arkansas - 524.0

9. Pittsburgh - 522.8

10. Washington State - 515.3

66. Nebraska - 402.3

95. Purdue - 354.7

133. Kent State - 167.8



RUSH OFFENSE

1. Central Florida - 375.7 ypg

2. Army - 356.0

3. Boise State - 311.3

4. Navy - 307.3

5. UNLV - 293.3

6. Tennessee - 290.0

7. Oregon State - 267.8

8. Texas A&M - 256.0

9. Rutgers - 255.7

10. Penn State - 255.0

49. Purdue - 183.0

87. Nebraska - 140.5

133. Kent State - 53.0



PASS OFFENSE

1. Mississippi - 422.8 ypg

2. Miami (FL) - 405.0

3. TCU - 367.0

4. Syracuse - 358.0

5. Colorado - 335.0

6. Pittsburgh - 330.3

7. Wake Forest - 329.3

8. San Jose State - 329.0

9. North Texas - 326.0

10. Texas - 321.5

45. Nebraska - 261.8

110. Purdue - 171.7

133. Air Force - 50.0



SCORING OFFENSE

1. Mississippi - 55.0 ppg

2. Tennessee - 54.0

3. Ohio State - 52.3

3. Miami (FL) - 52.3

5. Indiana - 50.5

6. Alabama - 49.0

7. Boise State - 48.7

8. Pittsburgh - 48.5

9. South Alabama - 48.3

10. Navy - 47.7

49. Nebraska - 31.5

92. Purdue - 25.7

133. Miami (OH) - 8.3



COMPLETION PERCENTAGE

1. Oregon - 83.7%

2. Washington - 75.4

3. Maryland - 74.3

4. Miami (FL) - 74.1

5. Mississippi - 73.4

6. Georgia Tech - 72.7

7. Indiana - 72.6

8. Nebraska - 72.4

9. Louisville - 71.6

10. Missouri - 71.5

60. Purdue - 63.2

133. Air Force - 35.7



PASS EFFICIENCY

1. Penn State - 221.06

2. Miami (FL) - 201.10

3. Mississippi - 199.96

4. Navy - 195.14

5. Alabama - 193.98

6. Indiana - 192.03

7. Boston College - 190.64

8. Louisville - 189.79

9. Oregon - 183.51

10. Texas - 183.48

34. Nebraska - 159.33

67. Purdue - 138.24

133. Air Force - 51.43



TURNOVERS LOST

1. Georgia - 0

1. Indiana - 0

1. Louisville - 0

4. Arizona State - 1

4. Army - 1

4. Eastern Michigan - 1

4. Marshall - 1

4. Oregon State - 1

4. Vanderbilt - 1

26. Nebraska - 3

69. Purdue - 5

132. Auburn - 14

132. East Carolina - 14



TACKLES FOR LOSS ALLOWED (per game)

1. Army - 2.00

1. Navy - 2.00

1. Texas A&M - 2.00

4. Louisiana-Lafayette - 2.33

5. Ohio State - 2.67

5. Western Michigan - 2.67

7. Coastal Carolina - 2.75

7. Miami (FL) - 2.75

9. Iowa State - 3.00

9. LSU - 3.00

9. Louisville - 3.00

9. Penn State - 3.00

45. Purdue - 4.33

59. Nebraska - 4.75

133. Massachusetts - 9.75



SACKS ALLOWED (per game)

1. Air Force - 0.00

1. Army - 0.00

1. Georgia Tech - 0.00

1. Northern Illinois - 0.00

1. New Mexico - 0.00

6. Oklahoma State - 0.25

6. Connecticut - 0.25

8. Coastal Carolina - 0.50

8. LSU - 0.50

8. TCU - 0.50

56. Nebraska - 1.50

80. Purdue - 2.00

133. Old Dominion - 5.00



THIRD DOWN CONVERSION PERCENTAGE

1. Miami (FL) - 64.3%

2. Arkansas - 61.0

3. Indiana - 58.5

4. Army - 58.3

5. Boise State - 57.5

5. Central Florida - 57.5

7. Mississippi - 55.8

8. Nevada - 55.4

9. Missouri - 54.7

10. Syracuse - 53.3

18. Nebraska - 51.0

118. Purdue - 30.3

133. Kent State - 15.1



FIRST DOWNS GAINED

1. Mississippi - 130

2. Arkansas - 117

3. Miami (FL) - 114

4. Indiana - 110

5. Georgia Tech - 107

5. Pittsburgh - 107

7. Tennessee - 104

8. Missouri - 102

8. North Carolina - 102

10. Texas Tech - 100

23. Nebraska - 94

128. Purdue - 42

133. Air Force - 38



================================



TOTAL DEFENSE

1. Tennessee - 176.0 ypg

2. Ohio State - 180.0

3. Indiana - 199.3

4. Georgia - 202.0

5. Texas - 211.8

6. Kentucky - 217.0

7. Missouri - 219.0

8. Minnesota - 223.3

9. Penn State - 229.3

10. Miami (FL) - 232.8

30. Nebraska - 286.8

95. Purdue - 392.3

133. Kent State - 607.5



RUSH DEFENSE

1. Mississippi - 34.5 ypg

2. Tennessee - 50.8

3. Stanford - 51.7

4. Iowa - 62.0

5. Central Florida - 64.0

6. Miami (FL) - 64.8

7. Ohio State - 66.7

8. Texas State - 72.3

9. Indiana - 74.5

10. Kentucky - 74.8

23. Nebraska - 94.3

131. Purdue - 269.0

133. Kent State - 293.3



PASS DEFENSE

1. Georgia - 91.3 ypg

2. Minnesota - 99.5

3. Alabama-Birmingham - 102.7

4. Iowa State - 112.7

5. Ohio State - 113.3

6. Louisiana-Lafayette - 114.0

7. Alabama - 115.7

8. Texas - 116.0

9. Purdue - 123.3

10. Indiana - 124.8

59. Nebraska - 192.5

133. Middle Tennessee State - 342.0



SCORING DEFENSE

1. Mississippi - 5.5 ppg

1. Texas - 5.5

3. Georgia - 6.0

4. Ohio State - 6.7

5. Tennessee - 7.0

6. Alabama - 8.7

7. Indiana - 9.3

7. Army - 9.3

9. Iowa State - 9.7

10. Notre Dame - 9.8

18. Nebraska - 12.8

118. Purdue - 34.7

133. Kent State - 51.3



PASS EFFICIENCY DEFENSE

1. Iowa State - 74.01

2. Minnesota - 77.06

3. BYU - 77.54

4. Washington - 77.83

5. Alabama - 78.92

6. Notre Dame - 79.13

7. Alabama-Birmingham - 80.75

8. Texas - 85.07

9. Rutgers - 87.48

10. Georgia - 89.26

58. Nebraska - 121.98

78. Purdue - 130.89

133. Middle Tennessee State - 190.16



TURNOVERS GAINED

1. Oklahoma - 12

1. San Jose State - 12

3. California - 11

3. Southern Methodist - 11

5. Florida Atlantic - 10

5. Fresno State - 10

5. Illinois - 10

5. James Madison - 10

5. Maryland - 10

10. East Carolina - 9

10. Minnesota - 9

10. South Carolina - 9

10. South Florida - 9

10. Toledo - 9

23. Nebraska - 7

133. Purdue - 0



TACKLES FOR LOSS (per game)

1. Duke - 11.5

2. East Carolina - 11.0

3. Mississippi - 10.8

4. Buffalo - 9.5

5. Old Dominion - 9.0

5. Texas State - 9.0

7. Louisville - 8.7

8. Miami (FL) - 8.5

8. Rice - 8.5

8. Tulsa - 8.5

28. Purdue - 7.0

56. Nebraska - 6.0

133. Massachusetts - 2.0



SACKS (per game)

1. Boise State - 4.00

1. Miami (FL) - 4.00

1. Texas State - 4.00

4. Duke - 3.75

4. Michigan State - 3.75

6. San Diego State - 3.67

7. Oklahoma - 3.50

7. Rice - 3.50

7. South Carolina - 3.50

10. Eastern Michigan - 3.25

10. Florida State - 3.25

10. Mississippi - 3.25

10. Virginia Tech - 3.25

26. Nebraska - 2.75

30. Purdue - 2.67

133. (several schools tied for last with 0.0)



FIRST DOWNS ALLOWED

1. Ohio State - 35

2. Louisiana-Lafayette - 42

3. Northern Illinois - 43

3. Rutgers - 43

3. USC - 43

6. Tennessee - 44

6. UNLV - 44

6. Wisconsin - 44

9. Air Force - 45

9. Georgia - 45

9. Missouri - 45

9. Penn State - 45

9. Texas - 45

45. Purdue - 63

68. Nebraska - 70

133. Kent State - 119



THIRD DOWN CONVERSION PERCENTAGE DEFENSE

1. Alabama - 16.3%

2. Tennessee - 17.0

3. UNLV - 20.0

4. Texas - 21.8

5. Mississippi - 21.9

6. Northern Illinois - 22.2

7. Utah - 23.3

8. Miami (FL) - 23.5

9. Louisville - 23.8

10. Notre Dame - 24.5

73. Nebraska - 37.7

87. Purdue - 39.5

133. UCLA - 56.1



================================



NET PUNTING

1. Baylor - 48.21 ypk

2. USC - 47.55

3. Arkansas - 46.83

4. Florida State - 46.39

5. Alabama - 46.27

6. Auburn - 45.78

7. Florida - 45.54

8. Michigan State - 45.25

9. Wake Forest - 44.55

10. Georgia - 44.00

24. Purdue - 41.94

113. Nebraska - 35.00

133. South Alabama - 32.38



PUNT RETURNS

1. Troy - 34.67 ypr

2. North Carolina - 33.50

3. Alabama-Birmingham - 32.67

4. Kent State - 29.00

5. South Alabama - 28.00

6. Central Michigan - 26.60

7. Colorado State - 24.50

8. Pittsburgh - 23.40

9. Toledo - 23.00

10. Wake Forest - 21.50

40. Purdue - 12.60

79. Nebraska - 7.17

133. Akron - (-12.00)



PUNT RETURN DEFENSE

1. Bowling Green - (-7.00 ypr)

2. Ohio State - (-5.00)

3. North Texas - (-3.00)

4. Auburn - (-2.50)

5. Indiana - (-2.00)

6. Oklahoma - (-0.43)

7. Louisiana-Monroe - (-0.33)

8. Coastal Carolina - 0.00

8. Georgia - 0.00

8. Louisiana-Lafayette - 0.00

8. Missouri - 0.00

8. Mississippi - 0.00

8. Penn State - 0.00

8. Texas State - 0.00

65. Purdue - 6.60

116. Nebraska - 14.71

133. Boise State - 54.50



KICKOFF RETURNS

1. Alabama - 52.00 ypr

2. Oregon - 48.67

3. Bowling Green - 36.60

4. Northwestern - 34.00

5. Colorado - 33.00

6. Tulsa - 32.83

7. James Madison - 32.00

8. Toledo - 31.29

9. Georgia Southern - 30.00

10. Baylor - 29.80

30. Purdue - 23.50

35. Nebraska - 22.67

133. (several teams tied for last with 0.0)



KICKOFF RETURN DEFENSE

1. Arizona - 0.00 ypr

1. Louisiana Tech - 0.00

1. North Carolina State - 0.00

4. Tennessee - 5.00

5. Georgia State - 8.00

6. Georgia Southern - 9.14

7. Mississippi State - 9.50

8. Missouri - 10.00

9. UCLA - 12.00

10. Rice - 12.50

70. Purdue - 18.67

98. Nebraska - 20.17

133. Wyoming - 42.25



TURNOVER MARGIN

1. California (+8)

2. Oklahoma (+7)

2. Maryland (+7)

2. Indiana (+7)

2. Illinois (+7)

2. James Madison (+7)

7. South Florida (+6)

7. Miami (FL) (+6)

7. Florida Atlantic (+6)

10. South Alabama (+5)

10. Southern Methodist (+5)

10. Pittsburgh (+5)

10. Minnesota (+5)

10. Memphis (+5)

10. Iowa (+5)

10. Arizona State (+5)

17. Nebraska (+4)

118. Purdue (-5)

132. Temple (-10)

132. Auburn (-10)



PENALTY YARDS PER GAME

1. Wisconsin - 17.67 ypg

2. Kent State - 18.00

3. Louisiana-Lafayette - 20.00

4. Iowa - 23.75

5. Boston College - 25.75

6. Iowa State - 27.00

7. Army - 28.00

8. Louisiana Tech - 30.00

8. Western Michigan - 30.00

10. Rutgers - 33.33

98. Purdue - 67.67

99. Nebraska - 68.25

133. San Diego State - 116.33



AVG TIME OF POSSESSION

1. Oregon State - 37:56

2. Army - 36:56

3. Massachusetts - 36:53

4. Utah - 36:21

5. Missouri - 35:07

6. Rutgers - 35:02

7. Northern Illinois - 34:08

8. Ball State - 34:04

9. Wisconsin - 34:01

10. North Carolina State - 33:27

41. Nebraska - 31:32

128. Purdue - 24:31

133. Auburn - 22:16